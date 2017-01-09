عمومية طب العيون تعلن مجلس إدارتها الجديد برئاسة الأمير عبدالعزيز بن أحمد

شهدت محافظة جدة مؤخراً انعقاد عمومية الجمعية السعودية لطب العيون ٢٠١٧ وذلك على هامش مؤتمر البحر الأحمر الثالث لطب العيون بفندق جدة هيلتون. وترأس الاجتماع الدكتور عبدالله بن غازي العتيبي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم الراجحي ممثلا عن سمو رئيس الجمعية صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز وبحضور كلأ من أعضاء مجلس الادارة السابق ممثلاً أ.د مبارك بن فهاد ال فاران ، و أ.د علي بن عبدالله الراجحي، د.علي بن محمد الخيري، د. عهود بنت عبدالعزيز عويضه، د. خالد بن محمد العرفج، د، وسيم بن عبدالعزيز عالم، د. ناصر بن عبدالمحسن السبعاني، ا. دينا بنت صالح السماعيل، والاعضاء المرشحين لمجلس الادارة الجديد ولجنة من إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود بالرياض.

وقدم نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور عبدالله العتيبي في كلمته الشكر والتقدير للمجلس ، مثمناً دعم وتشجيع صاحب السمو الملكي الامير احمد بن عبدالعزيز ال سعود ” حفظه الله الرئيس الفخري للجمعية ، وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله ، منوهاً بجهود ممثلي الجمعية العشر بالمناطق ، وأعضاء الدورة المنتهية وما قدموه من جهود ، وأشاد بدور إدارة الجمعيات العلمية وممثليها الذين أداروا عملية انتخاب المجلس الجديد مهنئا مجلس الادارة الجديد ومتمنيا لهم التوفيق.

كما تطرق “العتيبي” الى أبرز ما أنجزه مجلس الادارة في دورته المنتهية بحلول عام ٢٠١٧ و للجهود التي أثمرت العديد من الإنجازات من المؤتمرات العلمية الدولية والدورات والمحاضرات ومنها تنظيم اكثر من ٩٠ فعالية في مناسبة الْيوْمَ العالمي للبصر ومثلها في الْيَوْمَ العالمي لداء السكري وايضاً باليوم العالمي للماء الأزرق ، وكشف عن زيادة اثنين من ممثلي الجمعية في كل من منطقتي : القصيم ونجران مع وضع خطط لزيادة ممثلين اخرين للجمعية بمناطق اخرى مستقبلا.

وفي سياق متصل ، قدم المحاسب إبراهيم عبد السلام التقرير المالي لمكتب اليوسف للمحاسبة وميزانية الجمعية لعام 2016م وقد تمت الموافقة على الميزانية وتم إبراء ذمة المجلس السابق واعتمد المكتب للعام الجديد.

بعد ذلك قدم عضوا لجنة إدارة الجمعيات العلمية عبدالعزيز المحارب وعبداللطيف آل الشيخ اسماء الأعضاء الذين رشحوا أنفسهم لمجلس الادارة الجديد ثم أعلنت أسماء مجلس الإدارة الجديد الذين حصلوا على أعلى الأصوات بالتصويت المباشر في دورة جديدة تمتد لمدة الثلاث سنوات القادمة من ( ٢٠١٧ الى ٢٠٢٠ م) إن شاء الله ، وجاء تشكيل المجلس كما يلي : صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز ال سعود رئيسا للجمعية السعودية لطب العيون ، الدكتور علي بن محمد الخيري استشاري أول طب وجراحة العيون والليزيك بجدة ، الدكتور حاتم بن عبدالرحمن كلنتن استاذ طب العيون المشارك بكلية الطب بجامعة الملك سعود نائبا لرئيس الجمعية ، الدكتور معن بن عبدالله البري استاذ طب العيون المساعد ورئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة طيبة بالمدينة المنورة أمينا للسر ، الدكتور وسيم بن عبدالعزيز عالم استاذ طب وجراحة العيون المساعد بكلية الطب بجامعة طيبة بالمدينة المنورة أمينا للمال ، وعضوية كلاً من أ.د. علي بن عبدالله الراجحي استاذ طب وجراحة العيون بجامعة الفيصل ورئيس تحرير المجلة السعودية لطب العيون ، الدكتور ناصر بن عبدالمحسن السبعاني أستاذ طب وجراحة العيون المساعد ووكيل كلية الطب بجامعة الملك خالد في أبها.