 تقليص مواعيد أشعة الرنين بمستشفى الملك خالد بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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تقليص مواعيد أشعة الرنين بمستشفى الملك خالد بنجران

تقليص مواعيد أشعة الرنين بمستشفى الملك خالد بنجران
المناطق - نجران

بدء التنفيذ الفعلي لتقليص مواعيد الانتظار في قسم أشعة الرنين المغناطيسي بمستشفى الملك خالد بنجران .

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران محمد الصقور انه بعد تطبيق الإجراءات الجديدة المتضمنة العمل في الفترة المسائية  ارتفع عدد المرضى الذين تم خدمتهم الي   160 مريض في الأسبوع و انخفاض معدل انتظار المواعيد للمرضى  الى 45 يوماً  خلال الأسبوعين الأولى من التطبيق موضحا انه خلال الشهرين القادمة سيكون معدل انتظار المرضى في انخفاض تدريجي بإذن الله.

 

وذكر مدير المستشفى أ.يحيى آل مهذل أن  العمل جاري على تنفيذ العديد من الخطط التطويرية للرقي بالخدمة الصحية لإنهاء معاناة كل مرضى الانتظار في أقسام مختلفة بالمستشفى مثل العيادات الخارجية  والعيون والسكري وغيرها من الأقسام  التي تتطلب سرعة في الخدمة

واضاف آل مهذل  انه يتم تغطية الدوام الإضافي في مركز التصوير الطبي  بكوادر طبية متكاملة بالإضافة إلى منسق مواعيد تحت إشراف رئيس المركز  لخدمة المريض في وقت يتناسب مع حالته و وقت موعده لدى العيادة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية والتشخيصية لجميع المراجعين

 

مضيفآ أن معدل الحالات أسبوعيا  قبل تطبيق الآلية الجديدة  يصل إلي  90 حالة و المواعيد تتجاوز الثلاثة أشهر.

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