 الشباب يوقع مخالصة نهائية مع الخيبري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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الشباب يوقع مخالصة نهائية مع الخيبري

الشباب يوقع مخالصة نهائية مع الخيبري
المناطق_الرياض

وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية نهائية مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عبدالرحمن الخيبري، مقدمة شكرها للاعب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.
من جهته، أدى الفريق الكروي الأول مساء اليوم حصة تدريبية على استاد الأمير خالد بن سلطان بإشراف مساعد المدرب “توني أمور” الذي استهلها بتمارين احماء وتسخين ولياقية مكثفة قادها مدرب اللياقة؛ أخضع من خلالها اللاعبين لتمارين اللف حول الملعب، وتخطي الحواجز والقفز فوق الأقماع، وذلك لرفع المخزون اللياقي لديهم، عقب ذلك أجرى مساعد المدرب تقسيمة فنية في مربع صغير وسط الملعب شهدت تطبيق عدة جمل؛ ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات

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