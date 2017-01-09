 مدير الجمارك بعد حادثة الإعتداء على أحد منسوبي جمرك الدرة :لن نسمح بالمساس بكرامة منسوبينا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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مدير الجمارك بعد حادثة الإعتداء على أحد منسوبي جمرك الدرة :لن نسمح بالمساس بكرامة منسوبينا

مدير الجمارك بعد حادثة الإعتداء على أحد منسوبي جمرك الدرة :لن نسمح بالمساس بكرامة منسوبينا
المناطق- الرياض
أكد مدير عام الجمارك سعادة الأستاذ أحمد الحقباني أن الجمارك السعودية ترفض وتستنكر بشدة حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد منسوبيها في جمرك الدرة، مبينًا أن الجمارك تتابع باهتمامٍ بالغ مع الجهات الأمنية إجراءات ملاحقة مرتكبي جريمة الاعتداء والقبض عليهم، وستتابع بذات الاهتمام إجراءات محاكمتهم قضائيًا.
وأضاف الحقباني أن الجمارك السعودية ستُسخر كافة إمكانياتها لحماية جميع منسوبيها من الاعتداءات سواءً تمت هذه الاعتداءات داخل أو خارج الدائرة الجمركية، مشددًا على أنه يجب الوقوف ضد مثل هذه التصرفات بكل حزم وقوة. ومشيرًا إلى أن ذلك يأتي حرصًا من الجمارك السعودية على عدم المساس بكرامة منسوبيها في كافة منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية وعدم التعدي عليهم أو إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي بهم.

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