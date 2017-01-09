 الإطاحة بمواطنين قاما بنشل حقيبة يدوية لامرأة بالخبر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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الإطاحة بمواطنين قاما بنشل حقيبة يدوية لامرأة بالخبر

الإطاحة بمواطنين قاما بنشل حقيبة يدوية لامرأة بالخبر
المناطق- منال الدوسري

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من الإطاحة بمواطنين في السابعة عشر من العمر قاما بنشل “شنطة” يدوية لامرأة أثناء سيرها بأحد شوارع الخبر ، كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو للحادثة .

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه بالإشارة لما تم تداوله مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر فيه شخص يستقل مركبة صغيرة وهو يقوم بنشل شنطة يدوية لامرأة أثناء سيرها بأحد الشوارع بمحافظة الخبر مما تسبب في سقوطها على الأرض ، فقد تم بفضل من الله وتوفيقه ومن خلال إجراءات بحثية موسعه في الحادثة تحديد هوية الجاني ومرافقه والقبض عليهما حيث تبين أنهما مواطنين في السابعة عشر من العمر وجرى إحالتهما لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حيالهم.

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