الإطاحة بمواطنين قاما بنشل حقيبة يدوية لامرأة بالخبر

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من الإطاحة بمواطنين في السابعة عشر من العمر قاما بنشل “شنطة” يدوية لامرأة أثناء سيرها بأحد شوارع الخبر ، كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو للحادثة .

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه بالإشارة لما تم تداوله مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر فيه شخص يستقل مركبة صغيرة وهو يقوم بنشل شنطة يدوية لامرأة أثناء سيرها بأحد الشوارع بمحافظة الخبر مما تسبب في سقوطها على الأرض ، فقد تم بفضل من الله وتوفيقه ومن خلال إجراءات بحثية موسعه في الحادثة تحديد هوية الجاني ومرافقه والقبض عليهما حيث تبين أنهما مواطنين في السابعة عشر من العمر وجرى إحالتهما لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حيالهم.