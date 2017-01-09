رئيس بلدية دومة الجندل يتفاعل مع طلاب ابتدائية لتوفير الخدمات

استقبل سعادة رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس / فهد بن عبدالرحمن المغرق في مكتب سعادته هذا اليوم الاثنين الموافق 1438/4/11هـ عدد من طلاب مدرسة عبدالله بن عمر الابتدائية يرافقهم قائد المدرسة الأستاذ / عبدالرحمن بن مرعي العرجان ووكيل المدرسة الأستاذ / فهد بن عبدالهادي المهدي والمرشد الطلابي الأستاذ / فهد بن مشاري السبيلة والأستاذ / صالح رخي الحسن ومن أولياء أمور الطلاب الأستاذ / علي بن سلمان الزارع والأستاذ / محمد بن عبدالمصلح العرجان والأستاذ / فهد بن يوسف الخالدي والأستاذ / فهد بن غازي السبيلة .

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين المدرسة والبلدية وذلك ضمن البرامج والأهداف التي تنفذها المدرسة لزرع العمل التطوعي والوطني في نفوس التلاميذ من خلال حب التلاميذ للارتقاء بالمستوي الثقافي المجتمعي ونشر وتعزيز ثقافة المواطنة الصحيحة لدى الشباب . حيث رحب سعادته بالجميع . بعد ذلك ألقى الطالب / معاذ حسن الحسن كلمة المدرسة ثم قام الطالب / وافي محمد العرجان بإلقاء قصيدة شعرية بهذه المناسبة .

وقد استمع سعادته لملاحظات عدد من الأساتذة وأولياء الأمور وطلاب المدرسة والتي أجاب عنها جميعها . كما حث سعادته الجميع على المحافظة على أملاك الدولة مشيراً بأن كل ما تم إنجازه من مشاريع تجميليه وترفيهية وخدمية كلها من أجل تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة . حيث أبدا المهندس المغرق استعداده لزيارة المدرسة والاطلاع على بعض المشاكل التي تشكل خطر على طلاب المدرسة وإيجاد حلول فورية لها . عقب ذلك تفضل الأستاذ / عبدالرحمن بن مرعي العرجان بتسليم درعا تذكاريا لسعادته .

وفي نهاية الزيارة قدم قائد المدرسة شكره وتقديره لرئيس البلدية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الغير مستغرب وتجاوبه في كل ما يخدم المحافظة وأبناءها مشيرا إلى جهود البلدية الملموسة في تطوير المحافظة والنهوض بها .

بعد ذلك ودع سعادة رئيس البلدية الجميع متمنيا لهم التوفيق والنجاح ،،،

صرح بذلك المتحدث الرسمي لبلدية محافظة دومة الجندل المهندس / عماد بن سماح الفهيقي