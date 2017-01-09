متحدث “الصحة” : ستة أسباب لاستبعاد عدد من المتقدمين للبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان أنه جرى قبول “7001 ” متقدم من أصل “13.742” متقدم للبرنامج التدريبي لخريجي الدبلومات الصحية ، حيث بلغ إجمالي الذكور الذين تم قبلوهم في البرنامج “4255” متقدماً بينما تم قبول “2746” متقدمة من الإناث ، حيث جرى قبول عدد “1653” متقدماً ومتقدمة في تخصص التمريض ، وقبول عدد “370” متقدماً ومتقدمة في تخصص المختبرات ، وقبول عدد “295” متقدماً ومتقدمة في تخصص الصيدلة ، وقبول عدد “339” متقدماً ومتقدمة في تخصص الأشعة ، وقبول عدد “49” متقدماً في تخصص البصريات ، و قبول عدد “12” متقدماً في تخصص التغذية .

كما تم قبول عدد “348” متقدماً في تخصص التخدير ، وقبول عدد “13” متقدماً ومتقدمة في تخصص العلاج التنفسي ، وقبول عدد “8” متقدمين ومتقدمات في تخصص غسيل الكلى ، وقبول عدد “67” متقدماً ومتقدمة في تخصص العلاج الطبيعي ، وقبول عدد “73” متقدماً ومتقدمة في تخصص التأمين الصحي ، وقبول

عدد “104” متقدمين ومتقدمات في تخصص نظم المعلومات ، وقبول عدد “169” متقدماً في تخصص الوبائيات ، وقبول عدد “207” متقدمين ومتقدمات في تخصص الأجهزة الطبية ، وقبول عدد “239” متقدماً ومتقدمة في تخصص العمليات ، وقبول عدد “601” متقدم ومتقدمة في تخصص السجلات الطبية ، وقبول عدد

“709” متقدمين في تخصص الاسعاف والطوارئ ، وقبول عدد “838” متقدماً ومتقدمة في تخصص الأسنان ، وقبول عدد “907” متقدمين ومتقدمات في تخصص السكرتارية الطبية .

وأرجع المتحدث الرسمي للصحة , استبعاد عدد من المتقدمين للبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية إلى عدة أسباب أبرزها : كون المتقدم يعمل كموظف حكومي في أحد القطاعات الحكومية بقطاعيه العسكري , والمدني، وكون المؤهل الدراسي لا يتناسب مع التخصص المتقدم له ، إضافة إلى أن البيانات المدخلة لا تتفق مع الوثائق المرفقة ، أو أن المتقدم غير مصنف من ھيئة التخصصات الصحية ، أو كونه غير سعودي .

وأضاف أن الترشيح يعتبر مبدئياً لحين إجتياز مرحلة المطابقة النهائية مع العلم أنه في كل تخصص توجد قائمة احتياط ، كما أن نسبة القبول تمت وفقاً للطاقة القصوى الإستيعابية للبرنامج في كل سنة بناءً على الاتفاقية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

وذكر متحدث “الصحة” أنه يشترط أن يكون المتدرب لايعمل في القطاع الخاص عند بداية التدريب ، وسيمنح المتدرب مكافأة مالية قدرھا 2000ريال , لافتاً النظر إلى أن المعايير التي استخدمت للمفاضلة بين الطلبات ھي الأقدمية في التخرج ، وعدد سنوات الدراسة في الدبلوم، و المعدل التراكمي ، حيث سيتم التوظيف بالقطاع الصحي الحكومي بعد إجتياز التدريب بنجاح .

ونوه متحدث “الصحة” إلى أنه بالاتفاق مع “العمل والتنمية الاجتماعية” فإن مدة البرنامج ھي 12 شھر ، ويتطلب الالتحاق بالمرحلة الثانية من البرنامج التدريبي اجتياز المرحلة الأولى ، حيث يتكون البرنامج من مرحلتين مدة كل منھما ستة أشھر ، والمرحلة الأولى نظرية وتشمل التدريب على ( اللغة الإنجليزية ، والمصطلحات الطبية ، ومھارات التواصل ) ، ويستلزم حصول المتدرب على درجة (4) في IELTS او مايعادلها أما المرحلة الثانية فتشمل تدريب عملي على التخصص بمرافق الصحة. وقال الربيعان : يشترط إجتياز المتطلبات التعليمية والتدريبية في الجزء النظري وإكتساب المھارات المقررة في الجزء العملي ، وسيتم توقيع العقد بعد تجاوز مرحلة المطابقة ، وفي حالة وجود أي حالة موظفين حكوميين ( مدني / عسكري) سيتم استبعادھا، والاعتماد على البيانات الواردة للـ”الصحة” من الجھات الرسمية .

وكانت “الصحة”، وضمن العديد من مبادراتها المجتمعية قد دشنت من خلال البوابة الإلكترونية برنامجًا مخصصًا لحصر طلبات المتقدمين؛ حيث بلغ إجمالي المتقدمين (13.472) متقدمًا، وجرى استبعاد 2570 طلبًا لعدم مطابقتها الشروط , كما بلغ عدد الطلبات المطابقة للشروط 11172 طلبًا؛ حيث تم بعد ذلك إجراء المفاضلة بين الطلبات المطابقة للشروط، وفقًا لسنة التخرج، وعدد سنوات الدراسة، والمعدل، وبلغ عدد المستبعدين بعد المفاضلة 4171 مرشحًا، وبلغ عدد المرشحين النهائيين 7001 مرشح.

تجدر الإشارة إلى أن وزارتي الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية وقعتا مؤخرًا مذكرة تفاهم تهدف إلى تقليص الانكشاف المهني، ويحقق الأمان المهني والاقتصادي عبر التوطين الموجه للفرص الوظيفية في القطاع الصحي .

وتأتي الاتفاقية تماشيًا مع التوجيهات السامية الكريمة القاضية بقيام الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحديد المهن الحرجة ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 بتأسيس مجالس مهنية قطاعية تعنى بتحديد ما تحتاجه

هذه القطاعات من مهارات .

ولمعرفة حالة القبول من خلال إدخال رقم السجل المدني على الرابط التالي : eservices.moh.gov.sa/MDG .