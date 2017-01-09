 “الإسكان”: بيع الأراضي البيضاء قبل شهر واحد من استحقاق الرسوم عليها لا يعفي صاحبها الأصلي من دفع الرسوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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“الإسكان”: بيع الأراضي البيضاء قبل شهر واحد من استحقاق الرسوم عليها لا يعفي صاحبها الأصلي من دفع الرسوم

“الإسكان”: بيع الأراضي البيضاء قبل شهر واحد من استحقاق الرسوم عليها لا يعفي صاحبها الأصلي من دفع الرسوم
المناطق- الرياض

قال المشرف على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم، إن بيع الأرض ونقل ملكيتها في الشهر الـ11 من صدور الفاتورة أو قبل أيام من استحقاقها للدفع لا يعفي صاحبها الأصلي من دفع الرسوم.

وأوضح حسبما أوردت صحيفة “مكة”، أن المالك الأصلي هو المطالب بالسداد وليس المالك الجديد للأرض، مبينا أن الفاتورة الجديدة للأرض تستحق من المالك الجديد، ويظل المالك الأول مطالبا بسداد الفاتورة الأولى.

واستبعد أن يتم توفير قاعدة بيانات مفتوحة ومتاحة لمختلف الأراضي بما يمكن أي مشتر من الاطلاع على الأرض التي ينوي شراءها، بحيث يعرف ما عليها من رسوم، مبينا أن الوزارة تحافظ على سرية البيانات وخصوصيتها.

وأشار إلى أن الوزارة قد تعمل على توفير هذه القاعدة لأصحاب الأراضي أنفسهم، بما يفيدهم في الاطلاع المستمر على المبلغ المسجل للأرض، أو في استخراج وثيقة رسمية من قاعدة بيانات معتمدة في حالة رغبتهم ببيع الأرض.

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