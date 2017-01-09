 العلم يكشفها: فيروسات قاتلة “للرجال فقط” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب من «فيفا» الذهب يرتفع مع ترقب الأسواق لتنصيب ترامب حوثيون يهددون أكاديميا يمنيا بالتصفية بسبب الإضراب العلم يكشفها: فيروسات قاتلة “للرجال فقط” “الإسكان”: بيع الأراضي البيضاء قبل شهر واحد من استحقاق الرسوم عليها لا يعفي صاحبها الأصلي من دفع الرسوم متحدث “الصحة” : ستة أسباب لاستبعاد عدد من المتقدمين للبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية “التجارة” تغلق 14 مضخة بنزين وتصادر 348 سلعة منتهية بسلوى والبطحاء محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني : افتتاح أكثر من 7500 مشروع بدعم من معهد ريادة رئيس بلدية دومة الجندل يتفاعل مع طلاب ابتدائية لتوفير الخدمات القوات الباكستانية تنجح في تجربة أول صاروخ بحري مجنح الإطاحة بمواطنين قاما بنشل حقيبة يدوية لامرأة بالخبر الشاعر “حيدر العبدالله” يشيد ببطولة “عواجي” شعرا

العلم يكشفها: فيروسات قاتلة “للرجال فقط”

العلم يكشفها: فيروسات قاتلة “للرجال فقط”
TO GO WITH AFP STORIES ON "HEALTH-FLU" (FILES) Photo dated on on August 12, 2009 shpws a man being examined for Swine flu, the new A(H1N1), at the polyclinic in the Slotervaart Hospital in Amsterdam. The World Health Organisation is urging the planet to brace for a second wave of the swine flu pandemic as the heavily populated northern hemisphere edges towards the cooler season when flu thrives. AFP PHOTO/ ANP ROBIN UTRECHT netherlands out - belgium out (Photo credit should read ROBIN UTRECHT/AFP/Getty Images)
المناطق- صحة

لطالما تعرض الرجال للسخرية بالنظر إلى عدم قدرتهم على احتمال الأمراض والفيروسات البسيطة إلى حد انتشرت معه عباراة “إنفلونزا الرجال” للتعبير عن تعامل الجنس الخشن مع الفيروس الشهير بطريقة “مبالغ” فيها.

لكن اكتشاف حديث ربما يعيد بعض الاعتبار إلى معاناة الرجال مع المرض، إذ توصل باحثون في كلية رويال هولواي في لندن إلى أن بعض الالتهابات الفيروسية تطورت لتكون أكثر ضررا للرجال مقارنة بالنساء.

وقال الدكتور فرانسيسكو أوبيدا، من كلية العلوم البيولوجية في رويال هولواي، إن بعض الفيروسات يمكن أن تتطور لتكون أقل خطرا على النساء، وفي المقابل لتشكل خطرا كبيرا على الرجال.

وأضاف “السبب الذي يجعل أمراضا مثل الحصبة وزيكا والتهاب الكبد أقل ضراوة عند النساء هو أن هذه الفيروسات تريد أن تنتقل من الأم إلى الطفل، إما عن طريق الرضاعة الطبيعية، أو من خلال الولادة”.

ووجد الباحثون أن نسبة الوفيات بسبب الأمراض المعدية عالية عند الرجال مقارنة بالنساء. وكانت بعض الدراسات تفسر هذا الأمر بالاختلافات في الجهاز المناعي عند كل جنس.

من جانبه، ذكر الأستاذ فنسنت يانسن، من كلية العلوم البيولوجية في جامعة لندن، أنه بالفعل ثبت أن الرجال والنساء يتفاعلان بشكل مختلف مع المرض، مضيفا أن الأدلة “تؤكد أن الفيروسات تطورت لتؤثر على كل جنس بطريقة معينة”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>