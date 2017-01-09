 الذهب يرتفع مع ترقب الأسواق لتنصيب ترامب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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الذهب يرتفع مع ترقب الأسواق لتنصيب ترامب

الذهب يرتفع مع ترقب الأسواق لتنصيب ترامب
SEOUL, REPUBLIC OF KOREA: Gold bars are displayed at Shinhan Bank in Seoul on 09 January 2004. Gold prices hit 544.60 dollars per ounce on January 09, 2006, the highest level since January 1981, owing to geopolitical tensions in the Middle East and reports that China may increase its reserves of the metal. "Geopolitical tensions continue to provide reasons to be positive on gold, with deteriorating situations in both Iran and Iraq, while the possibility of Israels Prime Minister Ariel Sharon not returning to office causes concerns over the Middle East peace progress," said Barclays Capital analyst Yingxi Yu. AFP PHOTO/JUNG YEON-JE (Photo credit should read JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images)
المناطق- وكالات

ارتفع الذهب، الاثنين، في ظل أجواء ضبابية قبيل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة هذا الشهر، وهو ما دعم الأسعار بعد تراجعها في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 في المائة إلى 1176.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1045 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم فبراير 2.80 دولار إلى 1176.20 دولار للأوقية.

يذكر أن الذهب هبط بما يزيد عن 12 في المائة في الربع السابق، حيث عزز فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية التوقعات بأن تدعم سياساته في الضرائب والإنفاق الدولار والتضخم، مما يؤدي إلى زيادات أخرى في أسعار الفائدة.

أما الفضة، فاستقرت عند 16.48 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 970 دولارا للأوقية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ولم يطرأ على البلاديوم تغير يذكر عند 755.98 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته في خمسة أسابيع عند 768.10 دولار.

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