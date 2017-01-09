الذهب يرتفع مع ترقب الأسواق لتنصيب ترامب

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 في المائة إلى 1176.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1045 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم فبراير 2.80 دولار إلى 1176.20 دولار للأوقية.

يذكر أن الذهب هبط بما يزيد عن 12 في المائة في الربع السابق، حيث عزز فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية التوقعات بأن تدعم سياساته في الضرائب والإنفاق الدولار والتضخم، مما يؤدي إلى زيادات أخرى في أسعار الفائدة.

أما الفضة، فاستقرت عند 16.48 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 970 دولارا للأوقية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ولم يطرأ على البلاديوم تغير يذكر عند 755.98 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته في خمسة أسابيع عند 768.10 دولار.