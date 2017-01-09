 كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب من «فيفا» | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب من «فيفا»

كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب من «فيفا»
المناطق- الرياض

فازت جماهير ليفربول الإنجليزى وبوروسيا دورتموند الألماني معاً، بجائزة أفضل جمهور فى العالم “The Best” لعام 2016، وذلك خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، المقام حاليا فى مدينة “زيورخ” السويسرية.
وحصل جماهير الريدز و”أسود الفيستفاليا” على جائزة المشجعين الجديدة التى يمنحها الفيفا فى حفله للمرة الأولى فى التاريخ، عقب حصوله على أعلى نسبة من تصويت الجماهير على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، متفوقين على الثنائى “جماهير منتخب أيسلندا، وجماهير فريق أدو دن هاج الهولندى”.
وجاء حصول جمهور الفريقين على الجائزة، عقب ترديدهم أغنية “لن تسير وحيداً” قبل مباراتهما في النسخة الماضية من مسابقة الدوري الأوروبي “اليوروباليج”.
وفازت الألمانية سيلفيا نايد المدربة السابقة للمنتخب الألماني، بجائزة أفضل مدربة للسيدات فى العالم “The Best” لعام 2016، وذلك خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، المقام حاليا فى مدينة “زيورخ” السويسرية.
وحصلت سيلفيا نايد على الجائزة بعد منافسة شرسة مع كل من: جيل إليس مدربة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، والسويدية بيا سوندهاج مدربة المنتخب السويدي، حيث حصلت الأولى على أعلى نسبة فى التصويت الذى شارك فيه المدربين وقادة المنتخبات الوطنية بنسبة 50%، بالإضافة إلى 25% لتصويت الجماهير ومثلها لممثلى وسائل الإعلام.
وحصل الإيطالى كلاوديو رانييرى، المدير الفنى لفريق ليستر سيتى الإنجليزى، على جائزة أفضل مدرب فى العالم “The Best” لعام 2016، وذلك خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، المقام حاليا فى مدينة “زيورخ” السويسرية.
وتفوق رانييرى على الثنائى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، وفرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالى، بعدما قاد المدرب الإيطالى “الثعالب” للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى فى التاريخ.
وجاء فوز رانييرى بجائزة أفضل مدرب فى العالم 2016، عقب حصوله على أعلى نسبة من الأصوات التى شارك فيها المدربين وقادة المنتخبات الوطنية بنسبة 50%، بالإضافة إلى 25% لتصويت الجماهير ومثلها لممثلى وسائل الإعلام.
وحصل الماليزى محمد فايز صبرى، على جائزة “بوشكاش” لأفضل هدف فى مختلف ملاعب العالم لعام 2016، وذلك خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” والمعروفة بـ”The Best”، المقام حاليا فى مدينة “زيورخ” السويسرية.
وجاء فوز محمد فايز بجائزة “بوشكاش”، بعد حصوله على أعلى نسبة من أصوات الجماهير التى شاركت فى اختيار أفضل هدف فى العالم، متفوقا على الثنائى “مارلون نجم فريق كورينثيانز البرازيلي، اللاعبة الفنزويلية دانيوسكا رودريجيز”.
وأعلن الاتحاد عن التشكيل المثالى الذى يضم أفضل 11 لاعباً فى العالم لعام 2016، وذلك فى الفقرة الأولى من حفله الكبير المقام فى زيورخ بسويسرا، لتوزيع جوائز الأفضل فى العالم.
وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: دانى الفيس – سيرجيو راموس – جيرارد بيكيه – مارسيلو

الوسط : لوكا مودريتش – تونى كروس – اندريس إنييستا

الهجوم: ميسي – سواريز – رونالدو

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