 عادل عزت يلتقي إنفانتينو رئيس الفيفا في زيوريخ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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عادل عزت يلتقي إنفانتينو رئيس الفيفا في زيوريخ

عادل عزت يلتقي إنفانتينو رئيس الفيفا في زيوريخ
المناطق_الرياض

التقى عادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي بجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على هامش تواجده في مدينة زيوريخ لحضور تكريم أفضل لاعب في العالم.

وقدم إنفانتينو التهنئة لرئيس الاتحاد السعودي بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد في الانتخابات وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة الذين حصلوا على مقاعدهم مع نهاية أيام العام الماضي.

وشدد إنفانتينو لعزت على دعم ومؤازرة الفيفا للاتحاد السعودي ولخطواته التطويرية الجديدة، حيث عرض عادل عزت البرامج والمبادرات التطويرية الجديدة، التي سينفذها الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

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