الجيش اليمني يستعيد معسكر العمري في تعز

استعاد الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مسنودين بطيران التحالف العربي، اليوم معسكر العمري، ودحر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، شرق مديرية ذو باب وتبة النمر في محافظة تعز.

وقال قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن “إن قوات الجيش اليمني تمكنت من تحرير معسكر العمري بالكامل بمشاركة طيران التحالف العربي وسط اندحار الميليشيا الانقلابية”.

وأضاف اللواء حسن “أن الجيش اليمني يواصلون زحفهم نحو منطقة الجديد الواقعة بعد معسكر العمري، وأن المعارك على أشدها”، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير كامل الساحل الغربي من قبضة الميليشيا الانقلابية.

وذكر مصدر عسكري في قيادة محور تعز أن البوارج الحربية التابعة للتحالف العربي، قصفت عصر اليوم، مواقع الميليشيا الانقلابية في ميناء المخاء، وأسفرت عن تدمير معدات عسكرية ثقيلة ومقتل العشرات من الميليشيا.

وأوضح أن العملية العسكرية للجيش اليمني في غرب تعز، كبدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، فيما فر العشرات منهم إلى منطقة المخا بعد تضييق الجيش اليمني عليهم.

ونفذت وحدات من الجيش اليمني هجوما واسعا بمساندة مقاتلات التحالف العربي على مواقع تمركز الميليشيا في جبهات الوازعية و مقبنة غربي محافظة تعز، وتم تحرير تلتي عبدالقوي، بمنطقة الأخلود، بجبهة مقبنة.