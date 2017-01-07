الرئيس اللبناني يصل الرياض

وصل فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس جمهورية لبنان إلى الرياض ، مساء اليوم ، في زيارة للمملكة .

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الوزير المرافق ، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبدالله بخاري , ومدير مطار الملك خالد الدولي عبدالعزيز أبو حربه , وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة عبدالستار محمد عيسى .