 الرئيس اللبناني يصل الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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الرئيس اللبناني يصل الرياض

الرئيس اللبناني يصل الرياض
المناطق - واس

وصل فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس جمهورية لبنان إلى الرياض ، مساء اليوم ، في زيارة للمملكة .
وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الوزير المرافق ، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبدالله بخاري , ومدير مطار الملك خالد الدولي عبدالعزيز أبو حربه , وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة عبدالستار محمد عيسى .

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