 الكويت تؤكد تضامنها مع المملكة في محاربة الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العثور على القنصل الروسي في اليونان ميتا في شقته قنوات أبو ظبي تنقل ودية (الأخضر) مع سلوفينيا مصرع 17 شخصاً من الميلشيا الانقلابية في معارك عسيلان بمحافظة شبوة اليمنية الكويت تؤكد تضامنها مع المملكة في محاربة الإرهاب الرئيس اللبناني يصل الرياض تداول: تطبيق المدة الزمنية لتسويات (T+2) بالربع الثاني عملة “بيتكوين” تخسر 3 مليارات دولار بـ 40 دقيقة بالفيديو.. الاتفاق يكرم غلطة سراي بثلاثية الجيش اليمني يستعيد معسكر العمري في تعز عادل عزت يلتقي إنفانتينو رئيس الفيفا في زيوريخ “الجهني”: أمطار وأجواء باردة تضرب المملكة الأسبوع المقبل كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب من «فيفا»

الكويت تؤكد تضامنها مع المملكة في محاربة الإرهاب

الكويت تؤكد تضامنها مع المملكة في محاربة الإرهاب
المناطق_الكويت

أكد مجلس الوزراء الكويتي على تضامنه مع المملكة ووقوف دولة الكويت إلى جانبها بكل ما تملكه من إمكانات وطاقات لمحاربة قوى الشر والضلال التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في ربوعها.

ونوه مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقده اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ، بما تبديه المملكة من حزم وجدية في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، مؤكدًا أنه تابع ما أسفرت عنه جهود الأجهزة الأمنية في المملكة مؤخراً في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>