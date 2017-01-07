الكويت تؤكد تضامنها مع المملكة في محاربة الإرهاب

أكد مجلس الوزراء الكويتي على تضامنه مع المملكة ووقوف دولة الكويت إلى جانبها بكل ما تملكه من إمكانات وطاقات لمحاربة قوى الشر والضلال التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في ربوعها.

ونوه مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقده اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ، بما تبديه المملكة من حزم وجدية في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، مؤكدًا أنه تابع ما أسفرت عنه جهود الأجهزة الأمنية في المملكة مؤخراً في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.