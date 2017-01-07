مصرع 17 شخصاً من الميلشيا الانقلابية في معارك عسيلان بمحافظة شبوة اليمنية

قُتل 17 شخصاً من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في المواجهات التي اندلعت اليوم مع الجيش اليمني والمقاومة في جبهة الساق الواقعة في الشمال الغربي من مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر محلي قوله ” إن منتسبي اللواء 29 مشاه وكتيبة الحزم المرابطين في الجبهة الشمالية الغربية لمديرية عسيلان، تمكنوا منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم من كسر هجوم مباغت للمليشيا الانقلابية وقتل 17 عنصراً من الانقلابيين وأسر 3 آخرين”.