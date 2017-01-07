 قنوات أبو ظبي تنقل ودية (الأخضر) مع سلوفينيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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قنوات أبو ظبي تنقل ودية (الأخضر) مع سلوفينيا

قنوات أبو ظبي تنقل ودية (الأخضر) مع سلوفينيا
المناطق_الرياض

تنقل قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة مساء غدا الثلاثاء مواجهة المنتخب السعودي مع منتخب سلوفينيا وديا، في إطار استعدادات (الأخضر) لاستئناف مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

و ستقام المباراة  في استاد مدينة الشيخ زايد عند الساعه 7 م بتوقيت الامارات الساعه 6م بتوقيت المملكة .
ويقيم المنتخب السعودي حاليا معسكرا تدريبيا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بإشراف المدير الفني الهولندي بيرت فان مارفيك، وذلك للوقوف على مستويات اللاعبين قبل مواجهة منتخبي تايلند والعراق في 23 و 28 من شهر مارس المقبل.

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