 شرطة الخبر تقبض على لصين سرقا شنطة فتاة وأوقعاها أرضاً “فيديو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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شرطة الخبر تقبض على لصين سرقا شنطة فتاة وأوقعاها أرضاً “فيديو”

شرطة الخبر تقبض على لصين سرقا شنطة فتاة وأوقعاها أرضاً “فيديو”
المناطق - الخبر

تمكنت شرطة الشرقية من القبض على شابين سرقا “شنطة” فتاة أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة الخبر الأمر الذي أدى لسقوطها على الأرض.
بينما انتشر فيديو يظهر قيام الشابين بخطف شنطة الفتاة أثناء سيرها وحيدة بالشارع مما ادى لسقوطها على الأرض وتأذيها.
من جهتها، صرحت الشرطة في بيان لها بأنها نفذت إجراءات بحثية موسعة في الحادثة على ضوء الفيديو المتداول وذلك بغرض تحديد هوية الجانيين والقبض عليهما.
وأشارت إلى أنه بعد الوصول للجانيين تبين أنهما مواطنان في السابعة عشرة من العمر، حيث جرت إحالتهما لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حيالهما وإكمال الإجراءات.

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