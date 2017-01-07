 بلدي الدمام يفتح ملف استراحات الفيصلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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بلدي الدمام يفتح ملف استراحات الفيصلية

بلدي الدمام يفتح ملف استراحات الفيصلية
المناطق - منال الدوسري

يعتزم المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية مخاطبة أمانة المنطقة الشرقية اتخاذ إجراءات مناسبة تجاه ( استراحات الفيصلية ) بحي المنار في الدمام ، نظراً لخلو هذه الاستراحات من وسائل السلامة بطريقة قد تشكل خطراً حقيقياً على مرتاديها ، كما يعتزم المجلس مخاطبة الأمانة حول أهمية تنظيم الباعة المتجولين وإيجاد حلول مناسبة لهم وتحديداً من ناحية العشوائية ووسائل الصحة العامة .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية الذي عقد أمس الأول بحضور رئيس المجلس البلدي محمد بن ناصر آل دايل وأعضاء المجلس .

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا من ضمنها المطالبة بوضع لوحات إرشادية وتوعوية وأسماء للشوارع بحي العزيزية بالخبر ، إضافة الى المطالبة بإنشاء حدائق عامة داخل الحي  .

كما تم مناقشة الآلية الجديدة لعمل اللجان بالمجلس ، واستعراض تحديث حالة مؤشرات واهداف اعمال لجان المجلس ، والتصويت على عمل عرض من إدارة الجودة ، وكذلك التصويت على عمل عرض من إدارة التخطيط العمراني .

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