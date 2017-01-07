 معالي وزير التعليم يشكر المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الليث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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معالي وزير التعليم يشكر المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الليث

معالي وزير التعليم يشكر المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الليث
المناطق_عادل الزهراني
تلقى المساعد للشؤون التعليمية ( بنين ) بتعليم الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي خطاب شكر وتقدير من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى عرفانا وتقديرا لمبادرته المتميزة التي قدمها الحازمي لمعالي الوزير تحت عنوان ” النظام النوعي صياغة جديدة للنظام التعليمي تهدف إلى تجويد المخرجات ” والتي انبثقت عن محضر الاجتماع الثالث للجنة رفع قيمة التعليم والتعلم، خلال المدة من ١٥- ١٦ / ٣ / ١٤٣٨هـ ، ووجه معاليه بطرحها للميدان للعرض والمناقشة وكانت قد استضافتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة(٧٠) مختص ومختصة من مديري التعليم وإدارات العموم بالوزارة وأساتذة الجامعات و المشرفين التربويين والمشرفات التربويات وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات.

من جهته عبر سعادة المساعد للشؤون التعليمية بإدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم لحرصه الدائم على الارتقاء بالعملية التعليمية وتبنيه لكافة الدراسات والمبادرات والمقترحات التي تخدم الميدان التربوي وتطور من العمل وتحسن من الأداء ، بما يعود بالنفع على مستقبل أجيال الوطن .

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