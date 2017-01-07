 وفاة شخصين وإصابة ٨١ آخرين إثر حوادث مرورية في الباحة خلال عشرة أيام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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وفاة شخصين وإصابة ٨١ آخرين إثر حوادث مرورية في الباحة خلال عشرة أيام

وفاة شخصين وإصابة ٨١ آخرين إثر حوادث مرورية في الباحة خلال عشرة أيام
المناطق-عبدالرحمن سفر

صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني  أن عدد البلاغات التي تلقتها عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة 229 بلاغ خلال الفترة من 1-4 حتى 10-4 شملت حوادث مرورية وحالات مرضية مشيرا إلى أن 68 بلاغا كانت لحوادث مرورية (تصادم وانقلاب وغيرها) ونتج عنها 81 إصابة وتم نقل 47 إصابة عن طريق إسعافات الهلال الأحمر.

وذكر  بأنه تم التعامل مع الإصابات بالموقع إسعافياً ، ونقلت جميع الإصابات لمستشفيات الباحة ومحافظاتها أما الإصابات الغير منقولة فبلغت 33 إصابة بعضها عولجت بالموقع والبعض نقل عن طريق وسيلة أخرى ونتج عن الحوادث حالتين وفاة.

وابان بأن 161 بلاغ تلقتها عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة لحالات مرضية وتلقى الخدمة الطبية خلالها 152 حالة وتنوعت الحالات المرضية التي تمت مباشرتها بين حالات إغماء وصرع، وتشنج، وارتفاع ضغط الدم والسكر ونزلات برد وأزمات تنفسية وأخرى قلبية وغيرها .

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