 في عدة تخصصات.. وظائف شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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في عدة تخصصات.. وظائف شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

في عدة تخصصات.. وظائف شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن وظائف شاغرة للسعوديين على جميع الرتب الأكاديمية لحملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، في مختلف المجالات حسب الأقسام والتخصصات.

واشترطت الجامعة على المتقدم:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن لا يتجاوز عمر المتقدم لوظيفة معيد (30) سنة ولا يتجاوز (35) سنة لوظيفة محاضر.
– أن يكون التقدير في البكالوريوس والماجستير بتقدير جيد جداً على الأقل وحاصل على الشهادة إنتظاماً.
– معادلة الشهادة في حال كان المتقدم حاصل عليها من خارج المملكة.

وأفادت بأن التقديم متاح حالياً من خلال تعبئة (نموذج التوظيف) المتوفر أسفل الصفحة على الرابط أدناه،  وإرساله مع السيرة الذاتية وصورة الهوية وصور المؤهلات العلمية والخبرة العملية والتوصيات العلمية إلى العنوان التالي (عميد شؤون الأساتذة والموظفين – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ص.ب 5005 الظهران 31261 المملكة العربية السعودية).
تفاصيل أكثر وتحميل نموذج التوظيف من هنا

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