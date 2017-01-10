الأمير فيصل بن خالد يدشن مشروعات تنموية بأكثر من مليار ريال في محايل عسير

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الأربعاء المقبل،عددا من المشروعات التنموية في محافظة محايل عسير، تقدر تكلفتها الإجمالية بأكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال، وذلك ضمن جولة سموه التفقدية على عدد من محافظات المنطقة.

ورحب محافظ محايل عسير محمد بن سعود أبونقطة المتحمي ،باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة ،بالأمير فيصل بن خالد، مؤكدا أن زيارة أمير منطقة عسير، هي امتداد لاهتمام وحرص ومتابعة سموه لكل ما يهم المواطن في هذه المنطقة ومحافظاتها.

وأوضح أن المشروعات التنموية التي يفتتحها ويؤسس لها سموه تضاف إلى ما سبقها من مشروعات حظيت بها المحافظة، مفيدا أن سمو الأمير فيصل بن خالد سيفتتح عددا من المراكز التجارية التي أقيمت في المحافظة مؤخراً، ويطلع سموه على آلية مراقبة الحركة التجارية في المحافظة عبر كاميرات المراقبة في غرفة التحكم التي أنشأتها البلدية .

وأشار إلى أنه سيتم خلال الزيارة تدشين عددا من المشروعات البلدية والتعليمية والصحية في المحافظة والمراكز التابعة لها، بتكلفة بلغت أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال، حيث تبلغ تكلفة المشروعات التعليمية (149)مليون ريال، فيما تبلغ تكلفة المشروعات البلدية المنفذة في المحافظة 158،141،75 ريال ، إضافة إلى مشروعات بلدية في مركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل بتكلفة بلغت (52) مليون ريال، وكذلك مشروعات بلدية قنا بتكلفة (61) مليون ريال، وبلغت تكلفة المشروعات الصحية (43) مليون ريال ، فيما بلغت مشاريع قطاع الكهرباء بتهامة عسير (584) مليون ريال، وتدشين مشروعات لوزارة البيئة والمياه والزراعة بأكثر من 356 مليون ريال ، فيما بلغت المشروعات الصناعية والتقنية التي نفذتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (73) مليون ريال.

كما يعقد سمو أمير منطقة عسير خلال الزيارة، اجتماعاً بمديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي والبلدي بالمحافظة، يناقش خلاله أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, ثم يلتقي سموه بالأهالي في المركز الحضاري بالحيلة، ثم يفتتح سموه حديقة الملك سلمان النموذجية الواقعة على طريق الشعبين الرابط بين محافظتي محايل عسير ورجال ألمع، و تحتل مساحة تقدر بـ 350 ألف متر مربع.