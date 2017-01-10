 أمير عسير يدشن مشروعات تنموية بأكثر من 650 مليون ريال في محافظة المجاردة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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أمير عسير يدشن مشروعات تنموية بأكثر من 650 مليون ريال في محافظة المجاردة

أمير عسير يدشن مشروعات تنموية بأكثر من 650 مليون ريال في محافظة المجاردة
المناطق - عسير

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الأربعاء المقبل، عددًا من المشروعات التنموية في محافظة المجاردة ، تقدر تكلفتها بأكثر من 650 مليون ريال، وذلك ضمن جولة سموه التفقدية على عدد من محافظات المنطقة .

وأعرب محافظ المجاردة عبدالله بن سعد الرعيني, عن سعادته بهذه الزيارة، التي تعكس مدى حرص واهتمام سمو أمير منطقة عسير بجميع محافظات المنطقة، مؤكداً أن سموه لا يألو جهدًا في متابعة جميع المشروعات التنموية، ولقاءات المواطنين وتلمس احتياجاتهم، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ .

وأوضح الرعيني, أن سمو أمير منطقة عسير سيدشن عددًا من المشروعات التنموية في محافظة المجاردة والمراكز التابعة لها بتكلفة بلغت حوالي (658.288.239) مليون ريال، وذلك في حفل خطابي يتضمن عرضًا مرئيًا للمشروعات الخدمية والفعاليات الشتوية في المحافظة، مبيناً أن أبرز المشروعات التي سيدشنها سموه خلال الحفل مشروعات طرق بكلفة تصل إلى (285.787.375) مليون ريال ، ومشروعات الربط الكهربائي والبنية التحتية بمبلغ (65.775.000) مليون ريال ،ومشروعات الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيمة (8.470.000) مليون ريال ، ومشروعات تعليمية بلغت قيمتها (15.113.025) مليون ريال ، فيما تبلغ قيمة المشروعات البلدية (70.579.207) ملايين ريال، مشيراً إلى أن سموه سيطلع خلال الزيارة على عدد من مشروعات المياه الجاري تنفيذها بتكلفة تقدّر بـ (199.956.865) مليون ريال ، وكذلك مشروعات صحية بقيمة ( 13.206.767) مليون ريال .

وسيعقد سمو الأمير فيصل بن خالد خلال الزيارة ، اجتماعاً بمديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي والبلدي، يناقش خلاله أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, كما سيلتقي سموّه بالأهالي, ويشرف الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة .

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