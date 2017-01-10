 شاهد.. أول فيديو لمهاجم مطار فلوريدا وقتله 5 ضحايا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. أول فيديو لمهاجم مطار فلوريدا وقتله 5 ضحايا

شاهد.. أول فيديو لمهاجم مطار فلوريدا وقتله 5 ضحايا
المناطق - وكالات

بعد مرور 3 أيام على هجوم مطار “فورت لودرديل” في فلوريدا، الذي أوقع 5 قتلى، نشر أول فيديو للمسلح الذي ظهر يمشي هادئا عبر منطقة استلام الحقائب، قبل أن يخرج مسدسا من ملابسه دون أن ينطق بكلمة، ويبدأ في إطلاق النار على الضحايا الذين فروا أو انبطحوا على الأرض فزعا.

والتسجيل القصير الذي نشره موقع “تي أم زي”، الأحد، وسجلته فيما يبدو كاميرات للمراقبة الأمنية، يظهر المشتبه به وهو يحمل حقيبة وملابس في يده اليسرى، فيما سار مع ركاب آخرين بجوار سير نقل الحقائب في مطار فورت لودرديل. وبدون سابق إنذار، سحب مسدسا نصف آلي من عيار 9 ملليمترات بيده اليمنى وأطلق النار مراراً على أهداف لم تظهر في الصورة. ويمكن رؤية المسافرين وقد تملكهم الخوف، وراحوا يتدافعون للاحتماء بعيداً فيما دوت أصوات الرصاص.

ولم يكشف الموقع كيف حصل على الفيديو، لكنه أشار إلى أنه أراد أن يظهر الثواني التي سبقت أول رصاصة “والفزع الذي تلاها”.

يذكر أن استيبان سانتياجو البالغ من العمر 26 عاماً، وهو جندي سابق في الجيش الأميريكي، اعتقل بعد أن نفدت ذخيرته. وقالت السلطات إنه يتعاون مع المحققين. ومن المقرر مثوله أمام محكمة اتحادية في فورت لودرديل الاثنين.

 

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