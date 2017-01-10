شاهد.. هروب الجنود الإسرائيليين كـ”الفئران” بعد دهسهم بالشاحنة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وخدمة الإسعاف أن شاحنة دهست مارة في القدس في متنزه شهير يطل على البلدة القديمة، ما أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيئيين على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 15 شخصا.

ووصفت الشرطة الواقعة بأنها هجوم متعمد. وقالت متحدثة باسم الشرطة لراديو إسرائيل إنه “هجوم بالدهس.” وذكر الراديو أنه تم إطلاق الرصاص على سائق الشاحنة وقتله.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد ان الجنود ترجلوا من حافلة في حي يطل على البلدة القديمة في القدس. وأضاف سائق الحافلة الإسرائيلي أن الجنود كانوا يقومون بجولة في المدينة، قبل تعرضهم للدهس.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن نحو 15 شخصا أصيبوا، اثنان منهم في حالة حرجة.

وفرضت الشرطة الاسرائيلية امر حظر نشر على كافة التفاصيل المتعلقة بالهجوم وحول هوية سائق الشاحنة. فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن منفذ هجوم صدم الشاحنة من “أنصار” تنظيم داعش.

وأوضحت مصادر امنية فلسطينية ان السائق منفذ الهجوم شاب فلسطيني من حي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة.

واندلعت اعمال عنف منذ أول تشرين الاول/اكتوبر 2015 ما أدى الى مقتل 247 فلسطينيا في مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار وعمليات طعن قتل فيها ايضا 40 اسرائيليا.