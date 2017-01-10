الأمير فيصل بن خالد يدشن مشروعات تنموية بأكثر من 900 مليون في بارق

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الأربعاء المقبل، عددًا من المشروعات التنموية في محافظة بارق، تقدر تكلفتها الإجمالية بأكثر من 900 مليون ريال، وذلك ضمن جولات سموه التفقدية على عددٍ من محافظات المنطقة .

وثمّن محافظ بارق يحيى بن عبدالرحمن آل حموض, زيارة سمو أمير عسير ، واهتمامه الدائم بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية في محافظة بارق والمراكز التابعة لها، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة، التي تأتي ضمن اهتمامات سموه وحرصه الدائم على تفقد محافظات المنطقة وتلمس احتياجات المواطنين فيها .

وأوضح آل حموض أن سمو أمير منطقة عسير سيدشن خلال الزيارة عددًا من المشروعات التعليمية في فرع جامعة الملك خالد بتهامة، بتكلفة بلغت قيمتها (215.746.391) مليون ريال ، ومشروعات نفذتها الشركة السعودية للكهرباء بتكلفة بلغت (274.000.000) مليون ريال ، بالإضافة إلى مشروعات المياه في المحافظة بقيمة (247.782.190) مليون ريال، ومشروعات للتعليم العام بمبلغ (35.089.623) مليون ريال، ومشروعات صحية بقيمة (10.530.287) مليون ريال، إلى جانب مشروعات للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقيمة (5.040.000) مليون ريال والأوقاف بقيمة (824.500) ألف ريال، ومشروعات خيرية نفذتها جمعية البر بقيمة (9) مليون ريال، ثم يستعرض سموه عرضاً مرئياً للمشروعات البلدية المنفذة في المحافظة والمراكز التابعة لها بلغت تكلفتها أكثر من (115.500.000) مليون ريال، وكذلك مشروعات الطرق المنفذة بتكلفة بلغت (55.371.660) مليون ريال .

ويعقد سمو الأمير فيصل بن خالد خلال الزيارة، اجتماعاً بمديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي والبلدي بالمحافظة، يناقش خلاله أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, ثم يلتقي سموه بمشايخ وأهالي محافظتي بارق والمجاردة في خبت آل حجري, ويشرف الحفل المعد بهذه المناسبة .