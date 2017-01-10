 شاهد.. طيار مختص يكشف أسباب منع التحليق فوق مكة .. ويؤكد: “هذه الأمور غير صحيحة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. طيار مختص يكشف أسباب منع التحليق فوق مكة .. ويؤكد: “هذه الأمور غير صحيحة”

المناطق - الرياض

كثيرون لا يعلمون الأسباب التي تمنع الطائرات من التحليق فوق الحرم المكي، بيد أن كابتن طيار وأحد المختصين بشؤون الطيران، كشف عن السبب الحقيقي لهذا الأمر مفنداً الأسباب الخاطئة التي يتداولها البعض.

وقال حسن الغامدي، في مقطع فيديو، إن الطائرات تمنع من التحليق فوق مكة، وفق ما توضحه الممرات الجوية، مؤكداً أن الأسباب لا علاقة لها بوجود مجال “مغناطيسي” لا تستطيع الطائرات التحليق فوقه، أو ما قيل عن عدم وجود هواء في المنطقة فوق الحرم، إضافة لأسباب عديدة لا صحة لها.

وبيّن الغامدي، أن سبب منع التحليق يتلخص في أمرين؛ الأول هو أن الحرم المكي مخصص للمسلمين، بينما لا يمكن التحكم بهويات مَن يستقلون الطائرات، ولذا مُنع تحليقها تجنباً لوجود غير مسلمين يمرون بالمنطقة المحرمة عليهم.

وأضاف أن السبب الآخر هو أن مكة منطقة جبلية، ولذا تكون قريبة نسبياً من مدى تحليق الطائرات، وهو ما قد يسبب إزعاجاً وتشويشاً كبيراً لمِن يؤدون المناسك.

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