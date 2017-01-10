 “الخارجية الروسية”: يبدو أن القراصنة الروس استطاعوا اختراق دماغ أوباما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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“الخارجية الروسية”: يبدو أن القراصنة الروس استطاعوا اختراق دماغ أوباما

“الخارجية الروسية”: يبدو أن القراصنة الروس استطاعوا اختراق دماغ أوباما
المناطق - وكالات

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن “القراصنة الروس استطاعوا اختراق دماغ أوباما”، وذلك وسط تصاعد الاتهامات مؤخراً بين واشنطن وروسيا حول هجمات إلكترونية روسية.
وكتبت زاخاروفا على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “يبدو لي أن القراصنة الروس إن اخترقوا شيئاً في أمريكا فهم استطاعوا اختراق شيئين: دماغ أوباما ونفس التقرير عن القراصنة الروس”، وذلك حسبما أوردت وكالة سبوتنيك الروسية، أمس الإثنين.

يذكر أن الأجهزة الأمنية الأمريكية اتهمت روسيا بشن هجمات إلكترونية ضد الحزب الديمقراطي خلال الحملة الانتخابية الأمريكية بهدف التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية.

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