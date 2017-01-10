ترقية “الثقفي” إلى ملازم أول بالحرس الوطني

قلد قائد اللواء الخاص بالحرس الوطني اللواء سلطان ابا العلا الملازم أحمد بن عبدالله الثقفي رتبته الجديدة ( ملازم أول ) وذلك إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبر الملازم أول الثقفي عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ولسمو وزير الحرس الوطني على ثقتهم الكريمة بترقيته، كما قدم شكره لسمو وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي ولقائد اللواء الخاص لما يجده من لدنهما من تحفيز وحسن توجيه ورعاية ، وأكد أن ترقيته ستكون حافزا ودافعا لبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.

يشار الى أن الملازم أول احمد هو نجل مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي .