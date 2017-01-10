 ضبط كمية من المتفجرات شديدة الخطورة في عدن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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ضبط كمية من المتفجرات شديدة الخطورة في عدن

ضبط كمية من المتفجرات شديدة الخطورة في عدن
المناطق - متابعات

داهمت قوة المداهمات الخاصة، مساء أمس الإثنين، منزلاً بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وضبطت كمية من المتفجرات شديدة الخطورة، وذلك وفق ما أورد موقع “عدن الغد” الإخباري.

وقال مسؤولون أمنيون، إن عملية الدهم أسفرت عن ضبط متفجرات وعبوات ناسفة وقذائف دبابة محشوة بمادة الـ “سي فور” شديدة الانفجار وعبوات مشبوكة عبر الهاتف النقال، كما تم العثور على مادة الـ “تي إن تي” وعدد من قذائف الهاون والآر بي جي.

وباشرت قيادة الحزام الأمني التحقيق في الواقعة، فيما أكد مسؤولون أن العمليات مستمرة لمتابعة المتورطين في أعمال التفجيرات ممن يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار.

وتواصل قوات الحزام الأمني العمليات الأمنية في عدد من المحافظات منذ أكثر من عام وتمكنت من تحقيق إنجازات أمنية كبيرة.

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