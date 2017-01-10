“الصحة” تسمح للمستشفيات الخاصة بإنشاء مراكز لتأهيل المدمنين

اعتمد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قرارًا باعتبار مراكز تأهيل المدمنين ضمن مراكز الخدمات الصحية المساندة في القطاع الخاص.

وقالت الوزارة أنه يجوز للقطاع الصحي الخاص علاج المدمنين وتأهيلهم في المنشآت التالية: (مستشفيات متخصصة في علاج الإدمان, أو أقسام داخل المستشفيات, أو عيادات متخصصة لعلاج الإدمان, أو مراكز متخصصة لتأهيل المدمنين)، وذلك وفقًا لضوابط علاج المدمنين وتأهيلهم في المؤسسات الصحية الخاصة المعتمدة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وشددت الصحة على أهمية الالتزام بجميع الشروط والمواصفات التي تختص بالمباني والتجهيزات أو مراحل العلاج والكادر الطبي.

واشترطت (الصحة) أن يكون موقع المنشأة مناسبًا من ناحية توفر الخدمات العامة والمواصلات وسهولة الوصول إليه, بالإضافة إلى الالتزام بالشروط الخاصة بالمباني والتجهيزات التي تراعي جوانب السلامة للمرضى وللعاملين بالمنشأة بحيث لا يمكن للمريض استعمالها في إيذاء نفسه أو الآخرين وفق اشتراطات ومعايير السلامة الدولية والمحلية في المنشأة.

وشددت الوزارة على ضرورة العمل من خلال برنامج علاجي متكامل وواضح ومتعارف عليه ومعتمد منها من خلال تقديم خدمات الكشف والتشخيص لحالات مرض الإدمان، بالإضافة إلى تقديم خدمات العلاج الطبي، على أن تكون بشكل شمولي وبفريق مؤهل ومتعدد التخصصات وفقًا لأحدث المعايير العلاجية التي تشمل مرحلة إزالة السمية, ومرحلة العلاج الأساسي, ومرحلة التأهيل, ومرحلة الرعاية اللاحقة, كما يجب الالتزام بمعالجة الأمراض والمشاكل النفسية والسلوكية المصاحبة للإدمان – إن وجدت – والمساهمة في معالجة المشكلات الأسرية والاجتماعية المصاحبة للإدمان، وتدريب المتعافي على البرامج المناسبة للمساعدة في الابتعاد عن الإدمان، ومنع حدوث الانتكاسة, وإشراك الأسرة في البرنامج العلاجي, كما شددت (الصحة) على الالتزام التام بسرية المريض، والعمل حسب النظم واللوائح التي تصدرها الصحة، وأن يتم حفظ ملفات المرضى بشكل سري وفي مكان مناسب أو بشكل إلكتروني.

كما اشترطت (الصحة) أن يتولى الإشراف العام على المنشأة سعودي مختص (طبيب أو مختص بالإدارة الصحية)، ويفضل من لديه خبرة في علاج الإدمان, وأن يرأس الفريق المعالج طبيب استشاري في الطب النفسي متخصص في علاج الإدمان، وأن يتكون الفريق العلاجي بالمنشأة من مختصين في الطب النفسي وعلاج الإدمان، ومختص في علم النفس العيادي, وعلم الاجتماع الطبي, والتمريض, والعلاج بالعمل, والتدريب الرياضي, والإرشاد الديني, بالإضافة إلى أطباء باطنة للتعامل مع الأمراض والمشاكل العضوية المترافقة مع مرض الإدمان.