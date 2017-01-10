منها رسوم الأراضي والبيع على الخارطة .. توجه لنقل عدد من مهام “وزارة الإسكان” الى “هيئة العقار”

كشف مستشار وزير الإسكان وأحد القائمين على فريق عمل هيئة العقار الدكتور عبدالرحمن الخيال، عن توجه لنقل عدد من المهام من وزارة الإسكان لتصبح تحت مظلة هيئة العقار، أبرزها رسوم الأراضي البيضاء، والبيع على الخارطة.

وأضاف حسبما أوردت صحيفة “اليوم ” أن من بين المهام التي سيتم نقلها كذلك، اتحاد الملاك وفرز الوحدات العقارية، مبينا بأن تلك الأنشطة هي من اختصاص هيئة العقار، وليست من اختصاصات وزارة الإسكان.

وأشار الى أن الهيئة ستضع كراسة الشروط والمواصفات والتصاريح اللازمة لتهيئة المعاهد العقارية، حيث ستشترط التأهيل لكافة ممارسي النشاط العقاري، مبينا بأنه لن يعمل في العقار إلا مَنْ لديهم ترخيص فقط.