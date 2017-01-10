 فروسية نجران تقيم سباقها الثاني عشر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تقنية الأحساء تعلن عن فتح بوابة القبول في برنامج اللغة الانجليزية المكثف “الإسكان”: بيع الأراضي البيضاء قبل شهر واحد من استحقاق الرسوم عليها لا يعفي صاحبها الأصلي من الدفع رغم دخول الهدنة يومها الـ12 .. النظام السوري مستمر بالقصف على المدن والأحياء السورية فروسية نجران تقيم سباقها الثاني عشر “الصحة” تحدد 6 مؤشرات لتحسين أداء المستشفيات منها رسوم الأراضي والبيع على الخارطة .. توجه لنقل عدد من مهام “وزارة الإسكان” الى “هيئة العقار” “الصحة” تسمح للمستشفيات الخاصة بإنشاء مراكز لتأهيل المدمنين ضبط كمية من المتفجرات شديدة الخطورة في عدن جمل سائب يصرع 6 أشخاص على طريق الرين ترقية “الثقفي” إلى ملازم أول بالحرس الوطني “الخارجية الروسية”: يبدو أن القراصنة الروس استطاعوا اختراق دماغ أوباما شاهد.. طيار مختص يكشف أسباب منع التحليق فوق مكة .. ويؤكد: “هذه الأمور غير صحيحة”

فروسية نجران تقيم سباقها الثاني عشر

فروسية نجران تقيم سباقها الثاني عشر
المناطق - نجران

أقامت فروسية نجران سباقها الثاني عشر للموسم الحالي 1438هـ على دعم خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله ورعاه) وذلك بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 11 / 4 / 1438هـ وكانت نتائجه على النحو الآتي:

•الشوط الأول مبتدئة إنتاج مسافة 2000 متر:

حصل على المركز الأول الجواد (الكييس) للمالك/ صالح أحمد آل حيدر .

•الشوط الثاني مفتوح إنتاج مواليد 2013 مسافة 2000 متر:

حصل على المركز الأول الفرس (لاقوندا) للمالك/ منيف محمد آل منيف

•الشوط الثالث الثالثة إنتاج مسافة 2000 متر:

حصل على المركز الأول الجواد (حربان) للمالك/ علي هادي آل شريه .

•الشوط الرابع (الكأس) مفتوح الدرجات إنتاج مسافة 2000 متر:

حصل على المركز الأول الجواد (تحلالي) لإسطبل المنصوره.

وفي نهاية الحفل تم تسليم الكأس لصاحب الجواد الفائز وسط جمهور غفير من محبي هذه الرياضة الأصيلة.

image1.jpeg

image2.jpeg

image3.jpeg

image4.jpeg

image5.jpeg

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>