فروسية نجران تقيم سباقها الثاني عشر

أقامت فروسية نجران سباقها الثاني عشر للموسم الحالي 1438هـ على دعم خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله ورعاه) وذلك بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 11 / 4 / 1438هـ وكانت نتائجه على النحو الآتي:

•الشوط الأول مبتدئة إنتاج مسافة 2000 متر:

حصل على المركز الأول الجواد (الكييس) للمالك/ صالح أحمد آل حيدر .

•الشوط الثاني مفتوح إنتاج مواليد 2013 مسافة 2000 متر:

حصل على المركز الأول الفرس (لاقوندا) للمالك/ منيف محمد آل منيف

•الشوط الثالث الثالثة إنتاج مسافة 2000 متر:

حصل على المركز الأول الجواد (حربان) للمالك/ علي هادي آل شريه .

•الشوط الرابع (الكأس) مفتوح الدرجات إنتاج مسافة 2000 متر:

حصل على المركز الأول الجواد (تحلالي) لإسطبل المنصوره.

وفي نهاية الحفل تم تسليم الكأس لصاحب الجواد الفائز وسط جمهور غفير من محبي هذه الرياضة الأصيلة.