 رغم دخول الهدنة يومها الـ12 .. النظام السوري مستمر بالقصف على المدن والأحياء السورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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رغم دخول الهدنة يومها الـ12 .. النظام السوري مستمر بالقصف على المدن والأحياء السورية

رغم دخول الهدنة يومها الـ12 .. النظام السوري مستمر بالقصف على المدن والأحياء السورية
المناطق - وكالات

بالرغم من دخول الهدنة التركية – الروسية التي بدأت في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي يومها الـ12، يستمر النظام السوري بالقصف على المدن والأحياء السورية.

وسجل المرصد السوري لحقوق الإنسان المزيد من الخروقات حيث قصفت قوات النظام أماكن بريف حماة الجنوبي الشرقي، كما أكد المرصد أن ما لا يقل عن 15 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها قتلوا وجرحوا، فيما قضى عدد من مقاتلي الفصائل المسلحة من ضمنهم 3 مقاتلين من جبهة فتح الشام، وذلك خلال اشتباكات عنيفة دارت خلال ساعات الليلة الماضية، في الريف الجنوبي الشرقي لمدينة حماة.

وتستمر الاشتباكات بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة على خلفية هجوم عنيف نفذته الفصائل على حاجزين لقوات النظام، وتمكنت من السيطرة عليمها لساعات قبل انسحابها من المنطقة.

وفي ريف حلب دارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة من جهة أخرى، في محيط منطقة خلصة بالريف الجنوبي للمدينة، إثر محاولة من قوات النظام تحقيق تقدم في المنطقة، وترافقت الاشتباكات باستهدافات متبادلة بين الجانبين، فيما سقطت قذيفتان على مناطق في مشروع “1070” وضاحية الأسد قرب حي الحمدانية بمدينة حلب.

وأكد المرصد أن شخصاً لقي مصرعه إثر قصف من قبل النظام السوري على مناطق في بلدة خان طومان وقرية خلصة بريف حلب الجنوبي.

وأضاف المرصد أن شخصين قتلا وأصيب آخرون بجراح معظمهم من الأطفال جراء القصف من قبل الفصائل الإسلامية على مناطق في بلدة الفوعة التي يقطنها مواطنون من الطائفة الشيعية بشمال شرق مدينة إدلب.

ومع توسع الاشتباكات في المدن السورية، أكد المرصد السوري وقوع خروقات للهدنة من قبل قوات النظام والفصائل المسلحة في ريف درعا.

وشهدت المدينة الواقعة جنوبي سوريا تصعيداً للقصف من قبل النظام وحزب الله، والفصائل المسلحة، وأكد المرصد أن “قوات النظام تمكنت من استعادة السيطرة على جميع النقاط بمحيط كتيبة الصواريخ قرب بلدة حزرما بمنطقة المرج في الغوطة الشرقية”.

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