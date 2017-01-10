تقنية الأحساء تعلن عن فتح بوابة القبول في برنامج اللغة الانجليزية المكثف

أعلنت الكلية التقنية بالأحساء عن بدء التقديم على برنامج اللغة الانجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية www.tvtc.gov.sa ، ويستمر التسجيل حتى 23 / 4/ 1438هـ .

وأوضح عميد الكلية الأستاذ عادل بن عبدالله المحبوب أن البرنامج يتم تنفيذه من قبل مدربين متخصصين, لغتهم الأم الانجليزية, وذلك بهدف إكساب مهارات اللغة للمتدربين وفق احتياج سوق العمل, وستكون بداية التدريب في 8/ 5/ 1438هـ ، ويستمر لمدة 18 أسبوعاً.

ويشترط للقبول في البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من في حكمهم، كما يشترط الحصول على الدبلوم من إحدى الكليات التابعة للمؤسسة، والتفرغ التام للبرنامج، إضافةً إلى الحصول في اختبار القبول على درجة A1 على معيار CEFR المكافئ للدرجة 2 في اختبار IELTS..