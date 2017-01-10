 ارتفاع لدرجات الحرارة تدريجياً على غرب وشمال غرب المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العثور على القنصل الروسي في اليونان ميتاً في شقته في اتجاه لقبول مفاوضات أستانة .. المعارضة السورية تجتمع في الرياض البنتاغون: تراجع كبير في “شاحنات داعش المفخخة” بالموصل ارتفاع لدرجات الحرارة تدريجياً على غرب وشمال غرب المملكة وزير الصحة التشادي يشيد بالجهود الطبية للندوة العالمية في بلاده مقطع فيديو وثقته الأجهزة الأمنية لرئيس بلدية ينتهي به إلى السجن تقنية الأحساء تعلن عن فتح بوابة القبول في برنامج اللغة الانجليزية المكثف “الإسكان”: بيع الأراضي البيضاء قبل شهر واحد من استحقاق الرسوم عليها لا يعفي صاحبها الأصلي من الدفع رغم دخول الهدنة يومها الـ12 .. النظام السوري مستمر بالقصف على المدن والأحياء السورية فروسية نجران تقيم سباقها الثاني عشر “الصحة” تحدد 6 مؤشرات لتحسين أداء المستشفيات منها رسوم الأراضي والبيع على الخارطة .. توجه لنقل عدد من مهام “وزارة الإسكان” الى “هيئة العقار”

ارتفاع لدرجات الحرارة تدريجياً على غرب وشمال غرب المملكة

ارتفاع لدرجات الحرارة تدريجياً على غرب وشمال غرب المملكة
واس - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط وغرب المملكة, وسماء غائمة جزئيًا على شمال المملكة, فيما يتوقع الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة على غرب وشمال غرب المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>