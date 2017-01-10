 في اتجاه لقبول مفاوضات أستانة .. المعارضة السورية تجتمع في الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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في اتجاه لقبول مفاوضات أستانة .. المعارضة السورية تجتمع في الرياض

في اتجاه لقبول مفاوضات أستانة .. المعارضة السورية تجتمع في الرياض
المناطق - متابعات

قالت مصادر في المعارضة السورية المسلحة إن “هوة الخلاف الإيراني الروسي تتسع حول الوضع في سوريا”، لافتة إلى اختفاء الدور الروسي العسكري في المعارك الدائرة بريف دمشق في منطقة بردى، بينما تحاول ميليشيات إيران وحزب الله والنظام اقتحام المدينة وتكرار سيناريو حلب.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن المصادر قولها إن “الهدنة لم تعد قائمة على الأرض بعد الانتهاكات المتكررة من قبل النظام والميليشيات الإيرانية”، وأشارت إلى أن الدعم الروسي اللوجستي والاستخباراتي كان يحضر في كل المعارك مع النظام والميليشيات، إلا أن هذا الدعم لم يعد متوافراً في معركة بردى، مؤكداً صد الفصائل لأكثر من أربع محاولات لاقتحام المدينة.

واليوم الثلاثاء، تجتمع الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض، لبحث إمكان المشاركة في مؤتمر الأستانة، فيما أكدت المصادر أن المعارضة تتجه لقبول المشاركة في الأستانة على قاعدة رحيل الأسد عن السلطة وفق مقررات جنيف1 والبدء بتشكيل هيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات.

وأكدت المعارضة أنها الطرف الوحيد المؤهل للتفاوض مع النظام بتفويض من الفصائل المقاتلة على الأرض وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوقيع عليه الشهر الماضي في أنقرة.

ورجحت المصادر تأجيل انعقاد المؤتمر نهاية الشهر الجاري في ضوء المعارك التي تجري في بردى، متوقعاً أن تطلب المعارضة من روسيا وقف المعارك في بردى قبل الدخول في أية مفاوضات مع النظام.

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