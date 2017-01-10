 العثور على القنصل الروسي في اليونان ميتاً في شقته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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العثور على القنصل الروسي في اليونان ميتاً في شقته

العثور على القنصل الروسي في اليونان ميتاً في شقته
المناطق - وكالات

أعلن مسؤول في الشرطة اليونانية أمس الإثنين أنه تم العثور على قنصل روسيا في اليونان أندري مالانين جثة هامدة داخل شقته في أثينا، مرجحاً أن يكون سبب موته عارضاً صحياً.

وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه إن “القنصل (55 عاماً) عثر عليه ميتاً داخل شقته”، مشيراً إلى أنه كان في غرفة نومه على الأرض، ممدداً على ظهره، من دون أن تكون هناك علامات على أن أحداً دخل الشقة عنوة، وأضاف أن “المؤشرات الأولية تشير إلى أن وفاته ناجمة عن عارض صحي ولكننا مع ذلك فتحنا تحقيقاً”.

وكان الدبلوماسي يعيش لوحده في الشقة التابعة للسفارة الروسية والواقعة في حي شديد الحراسة يقطنه خصوصاً رئيسا الجمهورية والوزراء، بحسب المصدر نفسه.

وفي موسكو أكدت السلطات الروسية موت قنصلها في اليونان، بحسب ما أفادت وكالة ريا نوفوستي للأنباء، وبحسب وسائل إعلام يونانية فإن الشكوك ساورت زملاء القنصل في العمل بعدما تغيب عن عمله صباح أمس.

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