‏مساء اليوم .. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية عن عام 2017

يعلن الأمير خالد الفيصل مساء اليوم أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الحالية خلال حفل العشاء الذي يقام في قاعة الاحتفالات بمبنى مركز الخزامي، بحضور أعضاء لجان الاختيار وعدد من العلماء والمثقفين من مختلف بلدان العالم.

وتشمل موضوعات الجائزة لهذا العام 1438 /2017م، موضوع «الفكر السياسي عند المسلمين حتى القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي» لفرع الدراسات الإسلامية، وموضوع «جهود الأفراد أو المؤسسات في تعريب العلوم والتقنيات نقلًا وبحثًا وتعليمًا» لفرع اللغة العربية والأدب، فيما سيتضمن فرع الطب موضوع «العلاجات البيولوجية في أمراض المناعة الذاتية»، في حين سيكون موضوع «الفيزياء» لفرع العلوم، وذلك بعد أن شرعت لجان الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية امس الاول اجتماعاتها لتحديد الفائزين في الدورة 39 من الجائزة.

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيّل أن الاجتماعات عقدت على مدى ثلاثة أيام في مقر الجائزة، برئاسة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية، بحضور أعضاء اللجنة التي تضم رئيس جمهورية مالي السابق ألفا عمر كوناري، ودولة رئيس وزراء ماليزيا السابق عبدالله أحمد بدوي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، والأستاذ بجامعة الكويت الدكتور خالد مذكور.

ونوه السبيّل بحرص لجان الاختيار للجائزة على تطبيق مبادئ الحيادية والشفافية في دراستها للترشيحات التي تم قبولها كافة، وفقا للضوابط التي وضعتها هيئة الجائزة، مشيرا إلى ان الترشيح المقبول للجائزة من الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية فقط.

يذكر أن جائزة الملك فيصل العالمية تصدر عن مؤسسة الملك فيصل الخيرية التي أسسها أبناء وبنات الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – بعد رحيله عام 1975م، وصدر قرار إطلاق الجائزة عام 1977م؛ لتبدأ بعد ذلك بعامين دورتها الأولى في منح الجوائز.

وحصل 18 عالمًا من الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية على جوائز نوبل أيضا، منهم 17 عالمًا حصل على نوبل بعد الفوز بجائزة الملك فيصل، الأمر الذي يعكس دقة وكفاءة المعايير العلمية العالمية التي تتبناها الجائزة في اختياراتها لنخبة العلماء الذين خدموا البشرية، ومن أبرز هؤلاء العلماء، البريطاني سير جيمس فريزر ستودارت، والعالم المصري المرحوم أحمد زويل، وستيفن برانر وهو عالم بيولوجي من جنوب أفريقيا، وعالم الفيزياء الألماني ثيودور هينش.