 النظام الإيراني يشيع جثمان رفسنجاني صباح اليوم ويدفنه مع الخميني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

61 مسؤولاً بـ”صحة جازان” في دائرة الفساد أمانة القصيم تنهي تنفيذ أجزاء من محور طريق السلام ببريدة ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم الأولى بموقق تفعل برنامج فطن قبائل يافع اليمنية تتبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي دور الحضانة الاجتماعية بالرياض تدرب “104” يتيماً ويتيمة بـ”36″ دورة وورشة عمل ضمن برنامج”ابدأ يومك.. بصدقة” يتيمات التربية الاجتماعية بالدرعية يشاركن في توزيع 150سلة غذائية على المحتاجين الإطاحة بـ 14 وافد بينهم امرأة تورطوا بـ 25 عملية نصب في منطقة عسير بالفيديو:بعد بلاغ من التجارة..الحملات الأمنية المشتركة تقوم بمداهمة معمل للحلويات النظام الإيراني يشيع جثمان رفسنجاني صباح اليوم ويدفنه مع الخميني ‏مساء اليوم .. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية عن عام 2017 تركيا تكشف عن موقف سعودي نادر ساعة الانقلاب الفاشلة العثور على القنصل الروسي في اليونان ميتاً في شقته

النظام الإيراني يشيع جثمان رفسنجاني صباح اليوم ويدفنه مع الخميني

النظام الإيراني يشيع جثمان رفسنجاني صباح اليوم ويدفنه مع الخميني
المناطق - يوسف المطيري

شيع قادة النظام الإيراني صباح اليوم الثلاء بحضور مرشد الثورة “علي خامنئي”، جثمان الرئيس الإيراني السابق و رئيس مجمع تشخيص النظام “أكبر هاشمي رفسنجاني” بدون حضور وفود أجنبية سوى وفدا أرسله قائد “حزب الله” الإرهابي “حسن نصر الله”.

وقام النظام بتشييع جثمان رفسنجاني من داخل حسينية “جماران” وسط العاصمة الإيرانية طهران، وبث التلفزيون لقطات لمواطنين إيرانيين تدفقوا إلى الشوارع المحيطة بالجامعة للمشاركة في صلاة الجنازة التي أمها مرشد  الثورة “علي خامنئي”.

ومن المقرر حسب المقربين من رفسنجاني أن يدفن في ضريح مؤسس الثورة الإيراني “الخميني” في العاصمة طهران، باعتبار أن رفسنجاني كان أحد اعمدة الثورة منذ قيمها حتى وفاته.

وكان رفسنجاني قد توفي في مستشفى الشهداء في العاصمة الإيرانية طهران يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز “82” عاما، في وفاة حامت حولها الكثير من الشكوك حول تصفيته ليخلو الجو أمام “مجتبى علي خامنئي” أبن مرشد الثورة الحلي الذي يعتبر منافسا لرفسنجاني لخلافة خامنئي الذي يصارع المرض.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>