 الإطاحة بـ 14 وافد بينهم امرأة تورطوا بـ 25 عملية نصب في منطقة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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الإطاحة بـ 14 وافد بينهم امرأة تورطوا بـ 25 عملية نصب في منطقة عسير

الإطاحة بـ 14 وافد بينهم امرأة تورطوا بـ 25 عملية نصب في منطقة عسير
المناطق - أبها
ورد لشرطة منطقة عسير خلال السنوات الماضية عدة بلاغات من مواطنين (كبار السن) تعرضهم لعملية نصب واحتيال عند مكائن الصراف الآلي من أشخاص يقومون بإيهام المواطنين بمساعدتهم أو تفعيل بعض الخدمات الالكترونية ومن ثم استبدال بطاقات الصراف بأخرى واستخدامها .
وبناءا على ذلك فقد تم تكليف فريق عمل للشروع في جمع المعلومات للازمة عن تلك القضايا والمتهمين وتحليلها ومتابعة عدد من المشتبه بهم والحصول على أكبر قدر من المعلومات وذلك بإشراف مباشر من سعادة مدير شرطة منطقة عسير
  وبفضل الله تم رصد شخص كبير في السن ومعه ثلاثة أشخاص أمام إحدى الصرافات  فتم القبض على المتهم الأساسي وهو يمني الجنسية في العقد السابع من العمر وتم القبض على مرافقيه من أبناء جلدته مجهولي الهوية وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطن المذكور وبتعميم أسلوبهم الإجرامي وحصر القضايا المسجلة في شرطة المنطقة ضد مجهول بنفس الأسلوب الإجرامي وجد بأن هنالك قضايا مماثلة في شرط المحافظات بالمنطقة وأيضا بعض مناطق المملكة وبفضل الله تم القبض على عدد (14) شخص من تلك العصابة تتراوح أعمارهم من 22 إلى 65 عاما و امرأة في العقد الثالث من العمر يمنيي الجنسية كما تم اعترافهم بالقيام ب 25 قضية نصب واحتيال في منطقة عسير وبعض مناطق المملكة وبلغ ما تم الاستيلاء عليه قرابة (ثلاثة ملايين) ريال ؛ وقد اتخذت الإجراءات اللازمة ولازال التحقيق جاري
صرح بذلك الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش

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