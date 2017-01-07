ضمن برنامج”ابدأ يومك.. بصدقة” يتيمات التربية الاجتماعية بالدرعية يشاركن في توزيع 150سلة غذائية على المحتاجين

شاركت فتيات دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض في توزيع اكثر من 150سلة غذائية على المحتاجين من عمال الصيانة والنظافة بالدرعية والاماكن المحيطة به وذلك ضمن البرنامج الذي نظمته الدار تحت عنوان “ابدأ يومك بصدقة” والذي يهدف الى غرس حب العمل التطوعي في نفوس الفتيات وحثهن على المساهمة فيه.

وكان البرنامج قد بدأ بمحاضرة دينية عن الصدقة واجرها القتها اثنتين من فتيات الدار وضحتا خلالها فضل الصدقة واجر المتصدق مع ذكر الآيات والأحاديث التي تبين فوائدها وترغب فيها ، بعد ذلك قامت الفتاتان بدعوة بقية فتيات الدار ومنسوباتها الى المساهمة في البرنامج كلاً حسب استطاعته لتوفير المواد الغذائية ثم تجهيزها على شكل سلال غذائية متكاملة وتوصيلها لمستحقيها بدورها قالت مشرفة البرامج والأنشطة في دار التربية الاجتماعية بالرياض / اشواق الملحان :ان الدار تسعى باستمرار من خلال اقامة مثل هذه البرامج التطوعية الى تنمية كل سلوك خيري وانساني لدى الفتيات واستنباط سلوكيات جديدة تصب جميعها في اتجاه واحد وهو التفعيل الايجابي لطاقاتهن وتعويدهن على الاحساس بالاخرين وفعل الخير بكافة اشكاله.