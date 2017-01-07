دور الحضانة الاجتماعية بالرياض تدرب “104” يتيماً ويتيمة بـ”36″ دورة وورشة عمل

وقعت دور الحضانة الاجتماعية للأيتام التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض إتفاقية تعاون مع جمعية بنيان الخيرية للتنمية الأسرية يقيمان بموجبها البرنامج التدريبي “سعادتي في قيمي” لتأهيل “104” مستفيد ومستفيدة من المشمولين بالرعاية داخل الدور وتقديم الإرشاد الوظيفي للأمهات البديلات العاملات معهم .

ويشتمل البرنامج الذي يحتوي على “36” دورة وورشة عمل ويستمر لمدة 4 اشهر بواقع مرتان اسبوعياًعلى دورات تثقيفية في تطوير الذات وكيفية التعامل مع الآخرين و العديد من البرامج الدينية والتوعوية والصحية إضافةً إلى ورش العمل الحرفية التي تهيء اطفال وفتيات الدارلممارسة ادوارهم الحياتية بفاعلية وايجابية ، كما يحتوي البرنامج أيضاً على برامج تأهيلية للأمهات البديلات في الدار لتوعيتهن بأهمية دورهن في التعامل مع هذه الفئة وضرورة تفهم احتياجاتها وتنشئتها النشأة السليمة من خلال التشبع بالقيم الإنسانية وقبول الذات وقالت هيا الدوسري إحدى الأمهات البديلات في دار الحضانة الاجتماعية بالرياض أن حضورها لأولى هذه الدورات قد اتاح لها معرفة العديد من المهارات التي كانت تفتقدها عن كيفية تكوين علاقة إيجابية مع الطفل اليتيم وحل بعض المشاكل السلوكية التي قد تصادفها وفق اسس علمية مدروسة. كما اعربت الإبنة هالة إحدى فتيات دار الحضانة الاجتماعية “فلل الربوة” عن شكرها وامتنانها لجميع مايُقدم لهن داخل الدور الإيوائية من رعاية واهتمام موضحةً ان هذا البرنامج يُعد من ضمن مجموعة من البرامج التدريبية التي دأبت الدور على توفيرهاللفتيات لصقل مواهبهن وتأهيلهن لمستقبل واعد في جميع المجالات.

الجدير بالذكر ان دور الحضانة الاجتماعية تهدف من خلال إقامة مثل هذه الاتفاقيات الى مد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية لتحقيق طموحات ايتامها من الجنسين وليصبحوا سواعد بناءة في المجتمع .