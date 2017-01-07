 قبائل يافع اليمنية تتبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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قبائل يافع اليمنية تتبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي

قبائل يافع اليمنية تتبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي
المناطق - نجران

نظمت إدارة المختبرات وبنوك الدم بالتعاون مع مستشفى الملك خالد حملة للتبرع بالدم لقبائل يافع النازحة من اليمن يتقدمهم المعرّف محمد صالح اليافعي ، في لمسة وفاء لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي.في بادرة وفاء تعكس عمق الترابط بين الشعبين السعودي واليمني ، حضر عدد من أبناء قبائل يافع اليمنية المقيمين  إلى بنك الدم بمستشفى الملك خالد بعد التنسيق مع إدارة المختبرات وبنك الدم المركزي وذلك للتبرع بالدم لدعم جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي من باب استشعار المسئولية وتعزيز أواصر المحبة بين الشعبين الشقيقين.

و صحة نجران تشكر الأشقاء اليمنيين المتبرعين على البادرة الغير مستغربة والمتمثلة في التبرع بدمائهم متمنين لهم التوفيق.

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