 ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم الأولى بموقق تفعل برنامج فطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم الأولى بموقق تفعل برنامج فطن

ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم الأولى بموقق تفعل برنامج فطن
المناطق - حائل

فعلت مدرسة ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم الأولى بموقق برنامج فطن حيث بدأ البرنامج بآيات عطره من القرآن الكريم أعقبه كلمة الأستاذة مريم الفايد والتي تحتوي على تعزيز القيم الاجتماعية والاخلاقية في إطار تعاليم الدين الإسلامي وتنمية مهارات المستهدفين الشخصية والاجتماعية ونشر الوعي الصحي والاجتماعي ثم عرض مرئي عن البرنامج, تلاها كلمة قائدة المدرسة الأستاذة ترفة سالم المسعد والتي أوضحت فيها أهمية مراقبة الابناء عند جلوسهم على الأجهزة الذكية واستخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي, وشددت على أهمية تعزيز القيم الاجتماعية والاخلاقية في إطار تعاليم الدين الاسلامي ومراقبة الله,  بعدها ألقت المرشدة الطلابية كلمتها التي أوضحت فيها أن برنامج فطن يرتكز على مسارين مهمين وهما المسار الإعلامي والمسار التدريبي مبينة  معنى كلمة فطن وهي الذكاء والوعي والنباهة وحسن الادراك والتصرف والقدرة على تميز الخير من الشر وهي جميعها من الاهداف التي ينشرها البرنامج ويرمي إليها, واستطردت كوني فطنة اقرئي وفكري وحللي وقيمي وتثبتي وتنبهي, فأنتِ مستهدفة في فكرك وعقيدتك ودينك فكوني حذرة وفطنة, وقد ذكرت المنسقة الاعلامية الأستاذة نجاح الغالب أنه تم اعداد إذاعة صباحية وركن خاص بهذه المناسبة,  شارك في اعداده الأستاذة نوف المريخي الأستاذة لولوة المريخي وفي الختام تم شكر المشاركات من المعلمات والاداريات والطالبات. 

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