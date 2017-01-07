أمانة القصيم تنهي تنفيذ أجزاء من محور طريق السلام ببريدة

انتهت أمانة منطقة القصيم ممثلة بإدارة تنفيذ الطرق الرئيسية بوكالة الأمانة للدراسات والإشراف تنفيذ بعض أجزاء من محور طريق السلام غرب مدينة بريدة , وهو محور رئيسي لتصل الحركة المرورية غرب مدينة بريدة , وأوضح وكيل الأمين للدراسات والإشراف المهندس عبدالعزيز السحيباني أن طول الطريق يمتد بطول يتجاوز (9كم), يبدأ من الدائري الشمالي لمدينة بريدة وينتهي بالأرياف الجنوبية الغربية للمدينة , وهو أحد المحاور الموازية لطريق الملك عبدالعزيز , وكل من الدائري الخارجي , والدائري الداخلي , ويخترق أحياء (النخيل ، النور،الزرقاء ،القويع) وأوضح م.السحيباني أن الأمانة استهدفت إنشاء محور رئيسي للحركة غرب المدينة بحيث يكون ناقلاً لكثافة الحركة المرورية من أحياء شمال غرب المدينة إلى جنوبها وأن يكون محور نمو اقتصادي وعمراني يساهم في التنمية الحضرية لغرب المدينة , ويبلغ طول هذا الطريق بداية من الدائري الشمالي إلى طريق الملك فيصل حوالي (9.2كم) ويتقاطع مع كل من طريق الملك سلمان , وطريق الملك فهد , وطريق الملك فيصل , وكلها محاور تعبر المدينة من الشرق للغرب والعكس .

وكشف م.السحيباني أن الأمانة خلال العام الفائت (1437هـ) نفذت حوالي 2كم من الطريق وهو الجزء الواصل بين الدائري الخارجي وطريق الملك سلمان وذلك كطريق رئيسي بعرض (60م) يشتمل على مسارين منفصلين بجزيرة وسطية وبعدد (3) مسارات لكل إتجاه مع طريق الخدمة . موضحاً أن الأمانة تقوم حالياً بتنفيذ الجزء الرابط بين كل من طريق الملك فهد وطريق الملك فيصل بطول حوالي (3كم) وذلك بعد أن تم إزالة ما يعترضه من عقارات من مزارع وأسوار , ويجري حالياً أعمال السفلتة لهذا الجزء كطريق رئيسي حر الحركة بحيث يعبر كل من طريق الملك فهد وطريق الحمر.