القنصل العام الكويتي يزور القصر التاريخي والأسواق الشعبية بنجران

زار القنصل العام الكويتي السيد وائل بن يوسف العنزي يوم أمس القصر التاريخي والأسواق الشعبية والتراثية بحي أبا السعودية التاريخي بمنطقة نجران

وتجول القنصل العام الكويتي في الأسواق الشعبية والتراثية المجاورة للقصر واطلع على ماتحتويه من الصناعات التراثية والشعبية كما تجول عبر المسارات السياحية بالمنطقة وارتدى القنصل العام الكويتي الجنبية النجرانية عند زيارته لسوق الجنابي الشهير بمنطقة نجران كرمزا خليجيا ،

من جانبه عبر مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح عن شكره وتقديره للقنصل الكويتي على زيارته للمنطقة متمنيا بأن يرى مواطني دولة الكويت الشقيقة وهم يتوافدون في رحلات سياحية إلى منطقة نجران ، وأضاف آل مريح إن الأماكن الأثرية والتاريخية تشهد زيارات كثيرة من العديد من الوفود الرسمية والسياحية التي تزور المنطقة للاطلاع على هذه الآثار العريقة وأشار آل مريح إن منطقة نجران تزخر بالعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والحضارية التي جعلتها وجهه سياحية مميزة وإن هذه الآثار تحظى بعناية سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وسمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية والمسئولين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وذلك لما لها من أهمية وقيمة أثرية وتاريخية لهذا الوطن الغالي