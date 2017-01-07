 وفاة مواطن و أبنته إثر اندلاع حريق في منزلهما بالقطيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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وفاة مواطن و أبنته إثر اندلاع حريق في منزلهما بالقطيف

وفاة مواطن و أبنته إثر اندلاع حريق في منزلهما بالقطيف
المناطق - القطيف - سطام الفروان 
توفي مواطن وابنته، إثر اندلاع حريق في منزلهما -صباح اليوم- في محافظة القطيف، وانحصرت النيران في ملحق بالدور الثاني داخل صالة تُقدّر مساحتها 4*5م تقريباً.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني في المنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري، أنه عند الساعة 5:36 صباحاً باشرت فرق الدفاع المدني حادث نشوب حريق في منزل بحي المجيدية في القطيف.
وقال الدوسري: إنّ فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق، وأخرجت رجلاً يبلغ من العمر 37 عاماً، وهو مصاب بحروق من الدرجة الثانية واختناق، وكذلك إصابة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات باختناق.
وأضاف: أنه تمّ نقل المواطن وابنته عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى، إلا أنهما توفيا رحمهما الله

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