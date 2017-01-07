بلدية غرب الدمام: أغلاق 55 منشأة.. وانذار ومخالفة 159 منشاة

أغلقت بلدية غرب الدمام 55 منشأة، فيما أنذرت وخالفت 159 منشأة، وذلك ضمن حملة رقابية موسعة تستمر لمدة شهرين.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فارس بن محمد العريج في بيان صحافي، أنه ضمن برامج بلدية غرب الدمام الرقابية، قامت إدارة صحة البيئة والأسواق بغرب الدمام بحملة رقابية

شاملة بدأت منذ شهرين، حيث تم خلال الحملة زياره 650 منشأه غير صحيه نتج عنها اغلاق 55 منشاة، فيما تم ضبط 35 منشأة لا تحمل ترخيص مهني.

ولفت إلى أن عدد المنشآت التي لم تقم بتجديد ترخيصها المهني بلغ 124 منشأه فيما بلغ عدد المنشآت النظامية 418 منشأه، مبيناً أن البلدية قامت بتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين،

وأن الحملة ستكون مستمرة طوال العام بهدف تصحيح أوضاع المنشات الصحية، وازاله جميع المخالفات.

وشدد على أن البلدية تعمل على تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية طوال العام، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، ورصد أي مخالفات قد تنتج من أي منشأة، والعمل على معالجتها بشكل عاجل.